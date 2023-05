I due ragazzi travolti a Terrasini, denunciato un meccanico: era con l'auto di un cliente

Avrebbe preso di nascosto un'auto, lasciata dal proprietario nell'officina in cui lavorava, e ne avrebbe approfittato per uscire sabato sera. Durante il giro, però, avrebbe travolto due ragazzini in scooter e sarebbe fuggito. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato l'automobilista che si trovava al volante della Range Rover coinvolta sabato sera, intorno alle 23.30, nell’incidente avvenuto all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele Orlando, a Terrasini. Si tratta di S. I., un meccanico di 31 anni originario dell’Agrigentino che lavora a Cinisi.

Secondo quanto ricostruito l’auto percorreva il corso principale quando è avvenuto lo scontro all’incrocio con uno scooter, con a bordo due minorenni, che invece proveniva da via Roma. Dopo il violento impatto il meccanico agrigentino si è fermato giusto un attimo prima di ingranare la marcia e allontanarsi a tutta velocità. Senza sincerarsi delle condizioni dei feriti o prestare loro soccorso. Ad assistere alla scena alcuni testimoni che hanno lanciato l'allarme chiedendo l’intervento delle ambulanze del 118 per portare i ragazzi negli ospedali Villa Sofia e Civico.

Uno di loro se l’è cavata con qualche escoriazione e un trauma alle gambe, mentre l’amico ha battuto con violenza la testa riportando un trauma cranico per il quale, fortunatamente, non è stato necessario eseguire alcun intervento. Il giovane si trova ancora in terapia intensiva ma il peggio sembrerebbe essere passato. Sulla scorta di quanto detto dai testimoni e delle immagini acquisite da alcune telecamere, i militari sono riusciti a risalire alla targa del mezzo e presto si sarebbero messi sulle tracce della persona che si trovava al volante.

Il trentunenne agrigentino ha riferito di aver sottratto l’auto di un cliente a sua insaputa, che l’aveva lasciata nell'officina in cui lavorava per una riparazione, e di averne approfittato per fare un giro. Forse proprio per questo, subito dopo l’impatto, si sarebbe spaventato e si sarebbe allontanato nella speranza di farla franca. I suoi sensi di colpa però, e il consiglio dell'avvocato, lo hanno convinto ad assumersi le proprie responsabilità. Adesso dovrà rispondere dei reati di lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso.