Incidente stradale al bivio della Mosella: si ribalta camion dei rifiuti

Si ribalta all'uscita di uno svincolo ma, fortunatamente, l'incidente non provoca feriti o conseguenze più gravi. E' accaduto nel primo pomeriggio nei pressi del Villaggio Mosè, al bivio della Mosella.

Un camion della ditta Iseda, infatti, si è appoggiato su un fianco per cause ancora in fase di accertamento, con significative ripercussioni sul traffico. L'autista del mezzo, comunque, non avrebbe riportato ferite.

Sul posto stanno ancora lavorando i carabinieri e gli uomini dei Vigili del fuoco, che stanno provvedendo a spostare il mezzo pesante.