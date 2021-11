Incidente: con lo scooter finisce contro un’auto, 15enne in prognosi riservata

Incidente stradale questa notte a Licata all’incrocio tra corso Serrovira e corso Umberto a Licata.

Un ragazzo di 15 anni, a bordo del suo scooter, si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un’auto finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando delle ferite alla testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il giovane licatese è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici hanno riscontrato una frattura alla base del cranio.

Successivamente il 15enne è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove attualmente si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

L’impatto è stato molto violento e il ragazzo è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto a diversi metri di distanza.