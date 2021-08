Incidente sulla statale 115, camion contro auto: quattro feriti

Il mezzo pesante si è ribaltato all'altezza della galleria San Giorgio in territorio di Sciacca. Tutti salvi e con ferite di lieve entità grazie a cinture di sicurezza regolarmente allacciate e airbag

Un camion si è scontrato con un'auto, ribaltandosi, all'altezza della galleria San Giorgio in territorio di Sciacca.

Tutti salvi gli occupanti dei due mezzi, 4 in totale, con ferite di lieve entità grazie al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e agli airbag.

I feriti sono stati inizialmente soccorsi dagli automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato i vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto.

Sono stati loro, infatti, a liberare i feriti dalle lamiere. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

Successivamente sono arrivati un'ambulanza del 118, la polizia stradale e il personale Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sciacca per estrarre dalle lamiere i feriti; non dovrebbero essere in gravi condizioni.

Sul posto sono presenti i sanitari del 118, la Polizia stradale, e le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

È stato temporaneamente chiuso il tratto della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” al km 126,000, in