Accorrono per un incidente e in auto trovano coltelli e spray al peperoncino: denunciato

Avrebbe dovuto essere un intervento, uno dei tanti, per prestare soccorsi se necessari e ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. I poliziotti della sezione Volanti della questura, giunti in via Mazzini, hanno notato che nell'abitacolo di una delle due vetture coinvolte nel sinistro stradale si intravedeva un coltellaccio. Sinceratisi sulle condizioni di salute dei coinvolti nell'incidente, è scattato il controllo mirato su quella Alfa Mito. Ed effettivamente, nell'abitacolo sono stati trovati due coltelli a scatto e uno spray al peperoncino. L'automobilista venticinquenne è stato dunque denunciato, alla procura, per l'ipotesi di reato di porto abusivo di armi. Tanto i coltellacci, quanto lo spray al peperoncino, sono stati posti sotto sequestro.

La perquisizione ha permesso anche di ritrovare, e naturalmente sequestrare, circa 5 grammi di cannabinoidi. E per questo motivo il giovane agrigentino è stato segnalato, quale consumatore abituale di stupefacenti, alla prefettura.

