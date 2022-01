Travolta da uno slittino durante una gita sulla neve, 50enne ricoverata in ospedale

Una donna di 50 anni, originaria di Canicattì, è rimasta ferita dopo essere stata travolta da uno slittino durante una gita sulla neve a Piano Battaglia sulle Madonie. Stava passeggiando tranquillamente quando è stata investita cadendo all'indietro e sbattendo la testa sulla neve ghiacciata. L'impatto - come si legge sul Giornale di Sicilia - le ha provocato un trauma cranico.

E' stata subito soccorsa dalle squadre del soccorso alpino che operano in convenzione con la Protezione civile di Palermo per garantire l’assistenza e il soccorso nei fine settimana durante il periodo di innevamento.

La donna è stat sistemata su una barella e trasportata in guardia medica a bordo di un gatto delle nevi. Poi, con un'ambulanza del 118, è stata trasferita all'ospedale di Petralia Sottana. La località di Piano Battaglia, in questi giorni, è stata presa d'assalto da numerosi escursionisti per via delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi.

Un incidente analogo si era verificato in precedenza, questa volta ai danni di un palermitano di 69 anni che, sbandando con uno slittino a velocità sostenuta, avea riportato una contusione ad una gamba.