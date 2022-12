Il pulmino finito addosso a studenti e insegnante, l’Asp: “Nessun ferito portato a Palermo”

Sono tutti rimasti a Sciacca gli alunni e l’insegnante rimasti feriti ieri in un incidente avvenuto a causa della perdita di controllo di un pulmino davanti alla scuola “Calogero Amato Vetrano”. Il mezzo parcheggiato in discesa, probabilmente a causa della rottura del freno a mano, ha cominciato a muoversi investendo 9 bambini e una docente.

L’Asp, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che sono stati soccorsi e curati all’ospedale “Giovanni Paolo II” e che nessuno è stato trasferito in altri nosocomi a Palermo.

“Tutti quanti - ha detto il direttore dell’Unità operativa di ortopedia dell’ospedale saccense - sono stati prontamente soccorsi, compresa una bambina che ha riportato la lesione più grave: il distacco epifisario del terzo distale del femore destro. Necessario fare chiarezza a margine di alcune voci circolate nella giornata di ieri. La professionalità dei sanitari dell’ospedale di Sciacca si è subito messa in moto alla notizia dell’evento intervenendo con prontezza. Fortunatamente la dinamica del sinistro non ha causato vittime fra gli allievi e gli insegnanti e tutto il gruppo coinvolto”.

Lo stesso Tulumello, in veste di trauma-manager, come spesso avviene nelle strutture ospedaliere in occasione di episodi di questo genere, “è intervenuto prontamente in area di emergenza-urgenza - fanno sapere dall’Asp - serrando le fila di un’equipe che, allertando anche medici che non erano in servizio, ha dimostrato tempestività e professionalità pur trovandosi dinanzi ad un’intera scolaresca bisognosa di cure. A tutto il personale del pronto soccorso di Sciacca anche il sentito ringraziamento da parte della direzione generale dell’Asp”.