Ubriachi al volante: incidente a Raffadali ed empedoclino rischia il coma etilico, due denunciati

Un denunciato per guida in stato d’ebbrezza, con sanzione accessoria dell’immediato ritiro della patente di guida, dopo un incidente stradale verificatosi, nella notte fra lunedì e ieri, in via Porta Palermo e un’altra denuncia – sempre per lo stesso motivo e con la stessa sanzione – per un empedoclino trovato ubriaco fradicio al volante di un’autovettura in via Unità d’Italia.

Non passa ormai notte senza che i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento non pizzichino ubriachi e non ritirino patenti di guida. A Raffadali, in via Porta Palermo, durante la notte, c’è stato un incidente fra una Fiat Punto e una Ford Fiesta. Al volante di quest’ultima utilitaria c’era un agrigentino di 45 anni che è stato sottoposto all’esame dell’etilometro ed è risultato avere un tasso di 1,44. Per fortuna, non si sono registrati feriti.

In via Unità d’Italia, sempre i carabinieri del Nor – durante quello che avrebbe dovuto essere un ordinario controllo alla circolazione – hanno sottoposto ad alcol test un 52enne empedoclino che, oltre a guidare con patente scaduta, è risultato avere, rischiando il coma etilico, un tasso 3,05 g/l.