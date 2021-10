L'incidente mortale sulla strada per Raffadali: l'omaggio del liceo Politi a Gaetano e Martina, la preside agli studenti: "State attenti e amate di più la vita"

C'è un insolito silenzio nel cortile della scuola, fra le moto parcheggiate dagli studenti ne manca una ed è quella di Gaetano. Compagni di classe e docenti del liceo Politi di Agrigento e l'intera comunità di Raffadali, piangono Martina e Gaetano la coppia di fidanzati che ieri hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 118. In mattinata i compagni della quarta D del liceo Politi hanno deposto un mazzo di fiori sul banco di Gaetano. Ieri dopo la scuola, Gaetano in sella alla sua Aprilia 125 è passato a prendere l'amata Martina per quello, che si è rilevato l'ultimo viaggio insieme.

La preside di Gaetano in lacrime parla di uno studente brillante ed educato. “Faremo sentire la nostra vicinanza ai familiari, dice ad AgrigentoNotizie, al telefono, la dirigente Santa Ferrantelli – limitatamente alle norme anti covid, il liceo Politi sarà comunque presente ai funerali.

I docenti di Gaetano, mi hanno descritto un ragazzo per bene, un giovane di cui andavano fieri i nonni che, per esigenze lavorative dei genitori, accudivano e seguivano l'adorato nipote . La tragedia di ieri – ha detto ancora la preside del Politi – deve far capire ai ragazzi che bisogna fare attenzione ed avere più rispetto per la vita perchè quello che è accaduto a Gaetano e Martina può succedere a tutti”. Intanto, per volontà del sindaco Silvio Cuffaro, nel giorno dei funerali dei due giovani, a Raffadali sarà lutto cittadino.