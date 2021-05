Incidente alla Playa, 28enne perde il controllo dell'auto e muore sul colpo

In via Guido D'Arezzo è anche atterrato un elisoccorso del 118, ma per l'automobilista - un bracciante agricolo - non c'era più nulla da fare. I carabinieri si stanno occupando della ricostruzione della dinamica che non è per niente chiara

Un uomo - Antonino Marotta di 28 anni, sposato e padre di due bambini, - è morto a seguito di un incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, verificatosi nel pomeriggio in via Guido D'Arezzo nel quartiere Playa di Licata. L'incidente si è verificato nei pressi della chiesa San Giuseppe Maria Tomasi in via Due Rocche. Per cause ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, la Lancia Y guidata dal ventottenne di Licata, all'improvviso, s'è schiantata contro il muretto che costeggiava la strada.

Scattato l'allarme, alla Playa è arrivata un'autoambulanza del 118 prima e poi l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco che hanno tirato fuori dalle accartocciate lamiere l'automobilista. Per lui non c'era però, purtroppo, più nulla da fare. Il giovane bracciante agricolo è morto infatti sul colpo.

Dei rilievi, per ricostruira la dinamica della tragedia - che appare ancora veramente poco chiara - si stanno occupando appunto i militari dell'Arma di Licata.