Incidente su pista di motocross, il responsabile regionale Acsi: "Il ragazzo sta bene"

"Il ragazzo ha avuto un incidente durante delle sessioni di allenamento in pista, precisamente alla Mx Giarrizzo di Favara. Sta benissimo e già ieri è stato dimesso e si trova a casa. La pista è in regola con tutte le autorizzazioni ed omologazione con l’ente di promozione Acsi e che l’Asd che gestisce la struttura è regolarmente affiliata all’ente Acsi ed è riconosciuta dal Coni". A renderlo noto, in maniera ufficiale, è stato il responsabile regionale Acsi motocross Sicilia: Giuseppe Natalello.

La precisazione viene fatta dopo che era stata riportata la notizia dell'incidente stradale registratosi nella giornata di domenica. In prima battuta, per come ufficializzato dai carabinieri, le condizioni di salute del diciannovenne agrigentino erano apparse gravi, tant'è che sul posto è arrivato un elisoccorso del 118 che ha trasferito il giovane all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. E, sempre in prima battuta, i carabinieri avevano parlato di prognosi riservata, ma non - esattamente per come è stato riportato da AgrigentoNotizie - di pericolo di vita del ferito.

AgrigentoNotizie non ha fatto alcuna specificazione su autorizzazioni e omologazioni della pista dove è avvenuto l'incidente. Della precisazione fornita, via mail, dal responsabile regionale Acsi motocross Sicilia prendiamo atto riportandola per intero.