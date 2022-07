L'incidente mortale sulla statale 115, effettuata l'ispezione cadaverica sul motociclista

Verrà restituita nelle prossime ore al dolore e alla disperazione dei familiari la salma di Alfonso Macannuco, l’agrigentino sessantaseienne emigrato e residente in Belgio che venerdì mattina ha perso la vita lungo la statale 115. Sulla sua salma è stata effettuata un’ispezione cadaverica, per provare a stabilire quale trauma lo abbia ucciso. Non è stata disposta – dalla Procura della Repubblica - l’autopsia. Nel pomeriggio di ieri, la salma risultava essere ancora sotto sequestro. Così come, naturalmente, la motocicletta con la quale l’emigrato ha avuto l’incidente stradale.

La polizia Stradale di Agrigento – con il vice questore Andrea Morreale e il suo vice Onofrio Palilla – intanto, anche ieri, ha continuato, con il coordinamento della Procura, a sviluppare l’attività investigativa per stabilire se veramente un’autovettura, di colore bianco, facendo una proibita inversione di marcia, ha tagliato la strada al motociclista. E lo ha fatto sentendo ancora altri automobilisti di passaggio, testimoni dell’incidente stradale o arrivati immediatamente dopo. L'uomo era in sella ad una Yamaha Virago, con targa belga.

L’incidente si è verificatosi sulla statale 115, "Sud Occidentale Sicula", all'altezza del chilometro 184,000 in territorio di Porto Empedocle.

L’emigrato era rientrato per un periodo di ferie. Avrebbero dovuto essere giorni di relax e spensieratezza nella sua terra. Invece si è consumata la tragedia. Quando sono giunti i sanitari dell’elisoccorso del 118, nessuno ha potuto far nulla. E’ stato accertato soltanto il decesso.