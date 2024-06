Incidente mortale a Prizzi, domani i funerali di Dario Mortellaro: sarà lutto cittadino

Sarà lutto cittadino domani, 5 giugno, a Santo Stefano Quisquina, in occasione dei funerali di Dario Mortellaro, il ventenne morto ieri in un grave incidente stradale avvenuto sulla statale Agrigento - Palermo. A deciderlo, il sindaco Francesco Cacciatore, "in segno di adesione al dolore dei familiari per la grave perdita".

Durante il lutto cittadino i cittadini saranno invitati a tenere un atteggiamento di raccoglimento, come segno di vicinanza alla famiglia. Le esequie si terranno alle 11 presso la chiesa madre del centro montano dove Dario era molto conosciuto e apprezzato.

Una comunità che non sa darsi pace per una giovane vita spezzata sull'asfalto e che ha già annullato alcune iniziative pubbliche come segno di vicinanza alla famiglia.