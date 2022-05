Incidente stradale mortale in Germania, perde la vita un canicattinese

Un trentenne figlio di una coppia di Canicattì, Michelangelo Adamo, 30 anni, ha perso la vita nella notte a Enzkreis, in Germania, a causa di un violento incidente stradale. Vittima dello stesso sinistro anche un 45enne brindisino.

Secondo le prime ricostruzioni l'auto su cui viaggiavano, una Mercedes Classe C, è finita contro un albero forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Adamo era padre di una bimba di due anni. un giovanissimo marito, padre di una bimba di due anni. E presto sarebbe diventato papà per la seconda volta visto che la moglie è incinta di pochi mesi. In un lungo post un amico di famiglia, Enio Vasile, lo ricorda come un "marito premuroso e un padre eccezionale". Michelangelo era nato e cresciuto in Germania dove lavorava in una cava. "Era per me un fratello piccolo", scrive ancora Vasile per spiegare il rapporto che li legava.