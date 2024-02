Perse la vita in un incidente stradale: Libero consorzio dovrà risarcire famiglia

Il giudice della sezione civile del tribunale di Agrigento, Silvia Capitano, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dai familiari di Angelo Macaluso, morto a 23 anni lo scorso 14 settembre 2019 in seguito ad un incidente stradale, nei confronti del Libero consorzio di Agrigento.

Il ragazzo, intorno alle 3 di notte, stava rientrando a casa dopo aver finito di lavorare. All'improvviso, lungo la strada provinciale 15, che conduce verso il centro commerciale "Le Vigne" e l'innesto per la statale 640, l'incidente stradale: l'autovettura, una Volkswagen Polo, guidata dal ventitreenne, si è ribaltata e il giovane è rimasto intrappolato nelle lamiere. Gunto in ospedale in gravissime condizioni ne è stato dichiarato il decesso.

La famiglia, con il patrocinio dell'avvocato Giusy Sintino, si è rivolta al tribunale di Agrigento per ottenere un risarcimento del danno. Il processo ha permesso di accertare lo stato di estremo degrado del tratto stradale dove è avvenuto l'incidente e ha disposto quindi di corrispondere ai familiari di Macaluso le somme richieste come indennizzo.