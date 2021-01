Auto si scontra con autoarticolato e finisce fuori strada: 6 feriti

Grave incidente stradale sulla Statale 115 poco dopo la curva di Poggio di Guardia all’altezza del Saint Louis sulla statale 115. Per cause ancora in corso di accertamento un'Audi station wagon e un autoarticolato si sono scontrati. Ad avere la peggio, ovviamente, è stato il mezzo di minori dimensioni, che è finito fuori strada contro il muro di contenimento di una proprietà privata a bordo carreggiata.

Sul posto gli agenti di Polizia. Sei, secondo Anas, i feriti in totale, che non sarebbero però in pericolo di vita. Più ristretto il bilancio secondo la Polizia Stradale di Gela, che è sul posto e parla al momento di un solo ferito. La viabilità è stata al momento deviata per consentire le operazioni di rilievo e messa in sicurezza.