Incidente sul lavoro: si ribalta mini escavatore, ferito operaio addetto alla manutenzione della ferrovia

Incidente sul lavoro lungo la linea ferroviaria Agrigento-Palermo. Un uomo è rimasto ferito a seguito del ribaltamento del mini escavatore che stava manovrando lungo la strada ferrata dove sono in corso lavori di manutenzione. E' accaduto all'altezza di contrada Minaga, prima d'arrivare in contrada San Michele e contrada Consolida, all'altezza di un noto supermercato. Al lavoro, già da un po', ci sono i carabinieri che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell'incidente sul lavoro.

Il ferito - stando a quanto apprende AgrigentoNotizie non dovrebbe essere in pericolo di vita - è stato già trasferito al pronto soccorso del vicinissimo ospedale San Giovanni di Dio.

Quando il mini escavatore si è ribaltato, l'operaio (di cui al momento si sconosce l'età) è rimasto incastrato nel gabbiotto dell'escavatore. I soccorritori del 118 sono riusciti a tirarlo fuori e in tempo record è stato appunto trasferito al pronto soccorso dove i sanitari lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. L'operaio, seppur seriamente ferito, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Rallentamenti al traffico, almeno fino a quando il ferito non è stato trasferito all'ospedale, si sono registrati lungo la strada provinciale 15C. A regolare la viabilità ci hanno pensato sempre i carabinieri.

