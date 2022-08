Investì un pedone mentre attraversava la strada, condanna definitiva per un pensionato 65enne

Condannato a 4 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali per lesioni gravi stradali. E’ questa la sentenza, divenuta definitiva, decisa dalla Corte di Cassazione, nei confronti del pensionato licatese Carmelo Lo Nardo, 65 anni, che investì un pedone mentre attraversava la strada il 18 gennaio del 2018. Lo Nardo era alla guida della sua Fiat Panda quando ad un certo punto impattò con il pedone causandogli gravi ferite su tutto il corpo. La condanna in Cassazione del pensionato ricalca quelle pronunciate nei precedenti gradi di giudizio, sia in appello che davanti al giudice monocratico del tribunale di Agrigento. Durante la fase processuale Lo Nardo presentò un ricorso sostenendo che il pedone, mentre attraversava la strada, non avrebbe prestato la dovuta attenzione in quanto parlava al telefono. Ricorso che però venne rigettato.

L’incidente avvenne a Campobello di Licata all’incrocio tra via Firenze e via Quarto. Si trattava di una strada ad angolo in cui, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il pensionato non avrebbe avuto l’accortezza di procedere a bassa velocità per via della mancanza di una buona visuale della strada nel tratto immediatamente successivo.