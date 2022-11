L'incidente sulla statale 640: sono in coma farmacologico i ventenni feriti

Stazionarie, ma gravissime. Ed entrambi vengono tenuti in coma farmacologico. Mentre Racalmuto, tanto sui social quanto nella pubblica piazza e nel corso principale, fa il tifo per i due giovani rimasti feriti nell’incidente stradale registratosi nella tarda serata di venerdì lungo la statale 640, dagli ospedali Villa Sofia di Palermo e Sant’Elia di Caltanissetta non arrivano notizie confortanti. Non lo sono per quanti, naturalmente, speravano in segni di miglioramento del quadro clinico. Però, seppur nella gravità, tanto il ventiquattrenne quanto il ventiduenne sono in condizioni stazionarie.

Il ventiquattrenne, che era alla guida della Fiat Punto, ricoverato a Villa Sofia, ha un trauma cranico importante, un trauma toracico e traumi agli arti inferiori. Secondo quanto viene riferito dai medici dell’ospedale è stato messo in coma farmacologico per mettere a riposo la massa cerebrale. Il ragazzo era stato trasferito proprio a Palermo a causa della grave emorragia cerebrale. Il ventiduenne si trova invece all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici gli hanno riscontrato fratture alla colonna vertebrale e al bacino. Anche lui viene tenuto in coma farmacologico e il quadro clinico è considerato grave. L’incidente stradale si è registrato lungo la strada statale 640, all'altezza del bivio Aragona Caldare-Favara, lungo la carreggiata per Agrigento. I ragazzi erano a bordo di una Fiat Punto che è uscita di strada e s'è schiantata contro il guard-rail. La dinamica dell’incidente non è risultata essere chiara e se ne stanno ancora occupando i poliziotti della Stradale di Caltanissetta. Entrambi, fin dal primo momento, sono risultati essere in gravissime condizioni ed è per questo motivo che sono stati portati nelle strutture sanitarie di Palermo e di Caltanissetta. A Racalmuto, intanto, cresce l’ansia e l’apprensione e non è escluso che possano venire organizzate – anche se ancora non c’è conferma - veglie di preghiera.