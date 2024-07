Si taglia le dita con una motosega, fuori pericolo la vittima dell’incidente domestico a Racalmuto

Non è in pericolo di vita l’uomo rimasto vittima di un incidente domestico a Racalmuto che gli ha provocato l’amputazione di alcune dita. Stava lavorando con una motosega su una tavola di legno quando, ad un certo punto, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo dello strumento da taglio.

Si tratta di un 40enne di origini polacche domiciliato a Racalmuto. Lanciato l’allarme è stato subito soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie perché perdeva molto sangue. E’ stato quindi deciso di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo dove i medici lo hanno prontamente stabilizzato. Adesso è fuori pericolo ma tenuto sotto costante osservazione.

