Incidente domestico: scoppia l'incendio nell'appartamento, 75enne in ospedale

Una settantacinquenne di Ribera è stata portata in ospedale, ma solo in via precauzionale, dopo che all'interno della sua abitazione - in località Seccagrande - è divampato un incendio a causa di un incidente domestico. Scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno subito circoscritto e domato le fiamme.

L'incendio ha provocato dei danni, non ingenti, nella residenza e la pensionata, in via precauzionale appunto, è stata trasferita in ospedale.