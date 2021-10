L'incidente in Arabia Saudita, Nicolas è tornato in patria: domani i funerali e sarà lutto cittadino

La salma è tornata a "casa". Dopo il tragico incidente stradale, verificatosi lo scorso 16 ottobre a Riad in Arabia Saudita, Nicolas Esposto è tornato in patria. San Giovanni Gemini e Cammarata sono pronte, domani pomeriggio, dire addio al noto ballerino che ha perso la vita nel deserto. I funerali si terranno alle 15,30 nella chiesa Madre di San Giovanni Gemini.

Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, ha già firmato l'ordinanza che stabilisce il lutto cittadino: bandiere a mezz'asta e saracinesche delle attività commerciali chiuse a partire dalle ore 15,30 alle 18 "per manifestare solennemente e tangibilmente il dolore dell'intera comunità alla famiglia di Nicolas Esposto".

"Il giovane concittadino Nicolas Esposto, noto artista nel campo della danza, con la sua arte, la sua sensibilità e la sua eleganza d'animo - ha scritto il sindaco Mangiapane - ha portato in alto il nome di tutta la comunità".

Gli artisti - tre i ballerini italiani morti - erano giunti nel Paese arabo per esibirsi. Il 16 era il giorno libero dei ragazzi che sono andati a fare un giro: doveva essere un momento di spensieratezza, per questo motivo venne decisa una gita nel deserto. Per cause ancora non chiare però, le due auto su cui viaggiavano finirono in una scarpata. Morirono i tre ballerini italiani, ma anche altre due persone del posto.