Fiumi di eroina per le strade di Favara e Canicattì: 21 indagati

Avrebbero, a vario titolo, gestito e garantito un ricco traffico di eroina che andava ai consumatori di Favara e Canicattì, a volte ingoiando gli ovuli per il trasporto dello stupefacente nel tentativo di sfuggire ai controlli: in 21 oggi rischiano il processo.

La procura della Repubblica di Agrigento ha infatti chiuso oggi un'inchiesta che avrebbe permesso di accertare numerosi episodi di vendita e gestione della droga tra fine 2017 e inizio 2018 nei due grandi centri dell'Agrigentino. In un caso uno degli indagati è stato sorpreso con 165 grammi di eroina già divisa in 10 "ovuli" che sarebbero bastati per circa mille dosi. La "brown sugar" arrivava come sempre da Palermo attraverso due corrieri extracomunitari e veniva poi venduta - secondo le indagini - al dettagli dagli altri coinvolti nell'inchiesta.

Gli indagati sono: Giuseppina Amato, 37 anni di Canicatti; Angelo Bordieri, 57 anni di Siracusa; Francesco Castronovo, 51 anni di Favara; Mihaela Nicoleta Dana Chita, 28 anni, residente a Canicatti; Emanuele Di Dio, 44 anni, residente a Favara; Lorenzo Di Dio, 31 anni di Favara; Daniela Di Franco, 38 anni, residente a Canicatti; Francis Jisquo, 40 anni, residente a Palermo; Francis Mensah, 32 anni, residente a Palermo; Sonia Garraffo, 32 anni, residente a Canicatti; Carmela Lazarevic, 41 anni di Canicatti; Gianluca Li Calzi, 42 anni di Canicatti; Roberto Li Calzi, 46 anni di Canicatti; Salvatore Magri, 41 anni di Canicatti; Mohamed Musah, 42 anni, residente a Palermo; Domenico Noto, 67 anni di Favara; Giuseppina Noto, 39 anni di Favara; Antonio Parla, 42 anni, residente a Canicatti; Maria Grazia Rita Spallino, 40 anni, residente a Canicatti; Salvatore Stagno, 39 anni di Favara; Gianluca Trabucchi, 41 anni, residente a Siracusa.