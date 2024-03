Operazioni finanziarie sospette? Lillo Pisano figura tra gli spiati nell'inchiesta di Perugia: “Attività vergognosa e illegale”

La Procura di Perugia sta conducendo un’indagine sul cosiddetto “dossieraggio illecito” a danno di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della politica nazionale. Soggetti con nomi decisamente illustri. Sono quasi 150: da Fedez a Renzi, da Conte a Ronaldo fino ad arrivare ad Allegri. E tra questi c’è anche il deputato nazionale di origini agrigentine Lillo Pisano del gruppo Noi moderati.

In sostanze tutte queste persone sarebbero state oggetto, appunto, di una presunta attività di dossieraggio ritenuta illecita, ovvero condotta attraverso l’accesso abusivo a banche dati per verificare se tali soggetti abbiano in qualche modo effettuato delle operazioni finanziarie sospette come il riciclaggio.

Al momento ci sarebbero una quindicina di indagati tra cui magistrati e giornalisti che avrebbero, appunto, condotto tale attività con l’accesso abusivo ai dati sensibili. Una vicenda che, inevitabilmente, ha posto ancora una volta la lente d’ingrandimento su un grande tema: dove inizia la libertà di indagine e di stampa e comincia l’abuso?

Intanto, su Facebook, Lillo Pisano ha commentato la notizia così: “Apprendo dalla stampa che il mio nome sarebbe tra quelli oggetto di una vergognosa ed illegale attività di dossieraggio. Dalle indagini della Procura di Perugia va delineandosi un quadro sconcertate e scandaloso. Spero che le autorità preposte facciano al più presto chiarezza”.