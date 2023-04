Incendiano i volantini pubblicitari lasciati vicino alla Fiat Panda, pensionata dai carabinieri

Semplice raid vandalico? O tentato incendio d'auto?

Ad essere forse più accreditata è l'ipotesi del raid vandalico. Perché se qualcuno avesse voluto incendiare quella Fiat Panda, difficilmente, avrebbe utilizzato dei volantini pubblicitari. La proprietaria dell'utilitaria, una pensionata sessantasettenne, s'è comunque rivolta alla stazione dei carabinieri.

L'anziana ha riferito che qualcuno aveva dato fuoco ai volantini pubblicitari che si trovavano nelle immediate adiacenze della ruota posteriore destra dell'autovettura. Nonostante la fiammata che ha incenerito le cartacce, l'auto non ha riportato alcun danno. I carabinieri, raccolta la denuncia, hanno comunque avviato delle indagini per cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto e se, come sembra, possa essersi trattato di un raid vandalico.