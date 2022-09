"Tentò d'appiccare un incendio", giudizio immediato per 56enne

Giudizio immediato per il cinquantaseienne di Sciacca accusato d'aver tentato di appiccare, il 31 luglio scorso, un incendio in via Tonnaroti. A disporre il giudizio immediato, chiesto dal pm Alberto Gaiatto, è stato il gip del tribunale di Sciacca Antonio Cucinella. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre, dinanzi al giudice monocratico.

Calogero Diliberto è accusato di aver tentato di appiccare un incendio alle sterpaglie, non riuscendo a far innescare un grosso rogo per l'intervento dei carabinieri, che lo arrestarono in flagranza di reato, e dei vigili del fuoco.

La difesa dell'indagato, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Scorsone, potrebbe chiedere il giudizio abbreviato.