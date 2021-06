Bombola del gas esplosa e il cadavere di un 78enne per terra: è mistero in contrada Borsellino

I vigili del fuoco sono intervenuti - lungo la strada che sale per Montaperto - per un incendio di sterpaglie, ma hanno subito trovato la salma

Intervengono per un incendio di sterpaglie in contrada Borsellino, lungo la strada che sale per il quartiere Montaperto, e trovano il corpo esanime - e devastato dalle fiamme - di una persona. La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento ha immediatamente lanciato l'Sos e sul posto sono subito sopraggiunti oltre ai funzionari dei pompieri anche le pattuglie della polizia di Stato e un'autoambulanza del 118.

I pompieri hanno trovato una bombola deflagrata e poco distante, appunto, c'era il corpo - ormai senza vita - di un uomo. Si tratta di un agrigentino settantottenne.

E' mistero, al momento, su quello che è effettivamente accaduto. Tutti sono al lavoro per cercare di fare chiarezza, dopo che il 78enne che ha perso la vita è stato già identificato.

(IN AGGIORNAMENTO)