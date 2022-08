Brucia anche monte Capreria a Siculiana, devastati sette ettari di macchia Mediterranea

Non solo l'incendio di contrada Fondacazzo ad Agrigento, ma anche sette ettari di macchia Mediterranea inceneriti in contrada Scalindi, sul monte Capreria, a Siculiana. Gli uomini della Forestale, in questo caso, hanno avuto bisogno anche del supporto di un loro elicottero.

Al lavoro, praticamente per quasi una giornata, gli uomini della Forestale. Ad avvisare la Procura di Agrigento per questo scempio ambientale – non si sono registrati, per fortuna, danni a cose o persone – sono stati i carabinieri della stazione cittadina. Decine e decine, poi, gli incendi di sterpaglie che si sono registrati, e in alcuni casi hanno fatto anche paura, un po’ in tutta la provincia. A complicare le operazioni di spegnimento, tanto per le due aree boschive quanto per i roghi di sterpaglie, è stato il vento.