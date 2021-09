"Hanno dato fuoco ad un'abitazione disabitata", denunciati madre e figlio

Determinanti per l'inchiesta condotta dai carabinieri sono state le immagini dei servizi di videosorveglianza

Avrebbero dato fuoco ad un immobile in disuso per motivi che non sono oggi chiari, ma sono stati individuati e denunciati.

Al centro dell'indagine una madre e un figlio, rispettivamente 55 e 30 anni, che sono appunto accusati di aver appiccato un rogo, registratosi lo scorso 7 agosto a Siculiana in via Marconi.

Determinanti per le indagini sono stati alcuni sistemi di videosorveglianza che hanno immortalato le fasi dell’incendio. I militari dell'arma, dopo aver analizzato le immagini, hanno raccolto degli "importanti elementi di riscontro", così dice una nota, che proverebbero il coinvolgimento di madre e figlio nel danneggiamento.

Entrambi sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di incendio doloso in concorso.