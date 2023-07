Zona industriale, bruciata la saracinesca di una ditta di forniture per ristoranti: aperta un’inchiesta

Un incendio ha danneggiato la saracinesca di un’attività commerciale alla zona industriale di Agrigento. Si tratta, si legge sul quotidiano La Sicilia. di una ditta che si occupa di forniture per ristoranti. Non è ancora chiaro se il rogo possa essere doloso o meno, ma la Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che, notando le fiamme, hanno subito chiamato il 112.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della Compagnia di Agrigento e i colleghi della Tenenza di Favara. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme in breve tempo e di limitare i danni che altrimenti sarebbero stati ingenti. Oltre alla saracinesca sono stati colpiti dalle fiamme anche alcuni materiali ed un mezzo utilizzato per il carico e lo scarico delle merci. Sul posto non sarebbero state rinvenute tracce di liquidi infiammabili o altri materiali sospetti.