Incendio in un'abitazione a San Leone, muore pensionata 80enne

Incendio in un'abitazione in via Senatore Canonica a San Leone. Una donna 80enne, pensionata di Agrigento, è stata trovata morta all'interno e sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte e del rogo.

Non si esclude l'ipotesi di un'esplosione. La donna potrebbe essere morta per le esalazioni di fumo ed è probabile che abbia perso i sensi sbattendo la testa.

Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco e il funzionario del Comando provinciale che si occuperà di stabilire cosa ha innescato l'incendio.

In via Senatore Canonica sono arrivati anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri.