Incendio del ristorante "Al Porticello", la solidarietà di Confcommercio

"Tristezza e sgomento sono gli unici sentimenti che mi accompagnano da ieri. Sono profondamente segnato da questo drammatico nefasto evento, che ha colpito tutta la nostra comunità da sempre e storicamente legata alla famiglia Marino e al ristorante 'Al Porticello', luogo iconico per tutta la comunità saccense e non solo. Desidero esprimere la mia solidarietà la mia vicinanza alla famiglia Marino, nutrendo la certezza che con la loro proverbiale forza e abnegazione per il lavoro, con l’aiuto e il sostegno della comunità imprenditoriale e non, possano rialzarsi e far si che "Al Porticello" possa al più presto ritornare ad essere punto di riferimento della località Stazzone e della città tutta".



Giuseppe Caruana, presidente Confcommercio Agrigento.