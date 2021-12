Dopo l'incendio restano i rifiuti speciali nel cuore di Girgenti: i cittadini chiedono la rimozione urgente

Rifiuti speciali rendono irrespirabile l'aria in vicolo Quartararo, la viuzza del centro storico di Agrigento interessata domenica scorsa dal rogo in un'abitazione. I rifiuti in questione sono i mobili e gli elettrodomestici che si sono arsi nell'incendio e che sono stati tirati fuori dall'immobile per facilitare le operazioni di spegnimento.

Gli abitanti, secondo quanto segnalato da Mario Aversa del gruppo “Agrigento Punto e a capo”, hanno richiesto la rimozione dei materiali e la dovuta bonifica dei luoghi contattando, tramite la sala operativa dei vigili urbani, l'ufficio Igiene e Sanità del Comune di Agrigento. Istanza dei cittadini che però è rimasta momentaneamente inascoltata dagli uffici competenti. “In una città normale – scrive sui social il gruppo Agrigento Punto e a capo - la bonifica dei luoghi sarebbe avvenuta in automatico, ad Agrigento bisogna telefonare, chiedere e attendere la buona sorte”.