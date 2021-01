Le fiamme divorano un sottotetto, arrivano i pompieri: due palazzine evacuate

Paura in piena notte a Ribera. Le fiamme hanno distrutto la mansarda di una palazzina di tre piani. Il fatto è accaduto in via Tortorici. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Sciacca e tre squadre provenienti da Agrigento.

Le fiamme hanno divorato un sottotetto di circa 150 metri. Panico e paura per una notte che i residenti della zona, di certo, non dimenticheranno facilmente. L’intera palazzina è stata evacuata, via anche le persone dello stabile adiacente.

Alla base delle fiamme, presumibilmente, un corto circuito. La mansarda era stracolma di tutto: abiti, ma anche vestiti, giornali e attrezzi da lavoro. Grazie alla tempestività dei pompieri non sono registrati feriti. Per i residenti della zona solo una grande paura.