Il palazzo distrutto dalle fiamme in via Unità d'Italia: la procura chiede l'archiviazione

La procura di Agrigento chiede l'archiviazione dell'indagine sul caso dell'incendio che, la sera del 15 giugno del 2020, devastò un intero palazzo di via Unità d'Italia, a San Giusippuzzu, provocando l'evacuazione di alcune famiglie.

L'incendio si sviluppò all'interno del magazzino, di proprietà di un'impresa, di circa 500 metri quadrati, con un'altezza di 10 metri: in fumo materiale da imballaggio alimentare, plastica, cartoni per pizza e decine di pedane di legno. Un autentico inferno che lasciò il fumo per giorni.

Il pubblico ministero Gianluca Caputo, dopo due anni di indagini, scandite da una consulenza tecnica, interrogatori e altra attività istruttoria, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Il fascicolo, oltre ad ipotizzare il reato di incendio, raggruppava altri episodi avvenuti a Porto Empedocle nei giorni successivi relativi a furti, danneggiamenti e minacce.

Secondo il magistrato della procura le indagini non hanno consentito di raccogliere elementi sufficienti per istruire un processo. I difensori dei proprietari delle unità immobiliari, gli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, avranno adesso venti giorni di tempo per opporsi alla richiesta di chiusura del caso chiedendo al gip di disporre nuove indagini.