Incendio palazzo Standa, evacuati solo due piani: danni per 220mila euro

Gli appartamenti non direttamente coinvolti nel rogo non sono al momento interessati da provvedimenti di sgombero, ma sarà necessaria una verifica dei solai viste le alte temperature raggiunte. Gran parte delle famiglie sono rientrate

Sono già tornati a casa gran parte degli abitanti del "palazzo Standa" di via Gioeni, dove venerdì sera si è sviluppato un violento incendio all'ultimo piano per cause accidentali.

Secondo un primo sopralluogo, infatti, è stato escluso che vi possano essere rischi connessi a possibili danni derivanti dalle alte temperature raggiunte dal rogo. In ogni caso nei prossimi giorni dovranno seguire delle ulteriori verifiche ai solai.

Inutilizzabile l'appartamento in cui l'incendio è divampato che, nonostante il celere intervento dei vigili del fuoco è stato invaso dalle fiamme. Confermata, per il momento, l'evacuazione degli ultimi due piani dello stabile.