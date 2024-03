L'incendio all'ospedale di Ribera e il terzo piano posto sotto sequestro: l'Asp dovrà quantificare i danni

Pare che avesse dato, fin dal momento del ricovero, ossia dalla tarda mattinata di giovedì, dei problemi. Nessuno, naturalmente, poteva aspettarsi la leggerezza di ieri sera: accendere una sigaretta mentre il macchinario, ancora in funzione, continuava ad erogare ossigeno. Ed è bastata una scintilla per innescare l'inferno.

È rimasto sul letto, carbonizzato, il romeno 53enne, Brustureanu Costica, formalmente residente a Canicattì, ma a quanto pare senza fissa dimora, che ieri sera ha fatto scoppiare il caos all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Il terzo piano della struttura sanitaria, dove c'è il reparto di Medicina, è stato posto sotto sequestro preventivo. Lo ha disposto il sostituto procuratore di turno di Sciacca che è rimasto fino a notte inoltrata sul posto.

I vigili del fuoco, durante i sopralluoghi effettuati, hanno accertato che non c'era stata nessuna esplosione di bombola di ossigeno, perché l'ossigeno era canalizzato al muro. Ad esplodere è stato appunto il macchinario per l'ossigenoterapia lasciato in funzione nel momento in cui, nella stanza di degenza, sarebbe stata accesa la sigaretta.

Nelle prossime ore, l'Asp di Agrigento dovrà prendere contezza dei danni effettivi e quantificare quanti soldi saranno necessari per ripristinare l'ala dell'ospedale che, al momento, è stata ritenuta inagibile.