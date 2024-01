Incendio della Omnia, "A Testa alta": "Serve chiarezza su qualità dell'aria nel centro abitato"

Maggiore chiarezza e trasparenza sui controlli e sui dati della qualità dell'aria a Licata dopo l'incendio del deposito della società "Omnia" di piano Bugiades delle scorse settimane.

A chiederlo, con un post, è l'associazione "A Testa alta", che ha pubblicato sui social le informazioni diffuse dalla stessa Arpa Sicilia.

Tutto parte da una richiesta, datata 27 gennaio, da parte dell'associazione, indirizzata al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica e al prefetto, nella quale si lamentava già la mancanza di informazioni ambientali disponibili "relativi all’incendio divampato la sera del 20 gennaio scorso presso l’impianto di stoccaggio di rifiuti gestito dalla società Omnia srl".

Una missiva alla quale risponde oggi Arpa, che però precisa come "gran parte dei campioni prelevati sono in attesa degli esiti".

"In particolare - scrivono da 'A Testa alta' -, dal quadro sintetico di tutte le attività svolte dall’Arpa, allegato alla nota, emerge che ad oggi gli unici risultati disponibili sono quelli relativi ai campionamenti eseguiti nell’immediatezza del rogo, in particolare alle ore 23.25 del 20 gennaio e alle ore 00:36 del successivo 21 gennaio. Tali campionamenti, che hanno evidenziato il superamento della 'soglia della normale tollerabilità' relativamente ai parametri Acroleina e Benzene, non hanno riguardato il centro abitato. Non vi è alcuna informazione circa i valori delle diossine sia nell’area coinvolta nell'incendio che nel centro abitato. Tali informazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Linee Guida Snpa per la gestione delle emergenze derivanti da incendi - e come peraltro avviene, più o meno in tempo reale, in occasione di altri simili eventi verificatisi nel territorio regionale e nazionale - avrebbero dovuto essere pubblicate sin da subito nel portale istituzionale di Arpa".

Solo dopo che sono state completate le analisi, quindi, evidenziano dall'associazione "sarà possibile valutare le eventuali conseguenze ambientali e sanitarie".

L'interrogativo sotteso è: come è stato possibile riaprire le scuole ed eliminare le restrizioni per le zone come ville e giardini pubblici in assenza di tutti i dati previsti?

"Continueremo a vigilare, a sollecitare tutti gli interventi segnalati al Dipartimento di prevenzione - dicono ancora da 'A testa alta'. Continueremo a farci portavoce del territorio".