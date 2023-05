Inferno di fuoco e fumo in via Manzoni: brucia un’officina meccanica

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della sezione Volanti che hanno deviato il traffico. Gli appartamenti dello stabile sono stati evacuati in via precauzionale

Devastante incendio all’interno di un’officina meccanica in via Manzoni. Un vero e proprio inferno di fuoco con una grande colonna di fumo nero che si è alzata in pochi minuti ed è stata vista praticamente da ogni angolo della città, anche dalla zona balneare di San Leone. Ripetute esplosioni - a quanto pare è deflagrata anche una bombola di gas - sono state sentite a chilometri di distanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della sezione Volanti che hanno deviato il traffico.

Le cause del rogo non sono ancora chiare. Si potranno stabilire solo quando le fiamme saranno domate e tutto sarà messo in sicurezza. Per fortuna all’interno dell’officina, da una prima verifica effettuata da vigili del fuoco e poliziotti, non c’erano persone. In via precauzionale tutti gli appartamenti dello stabile sono stati evacuati.

Sul posto, oltre alle autobotti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, sono giunti anche uomini e mezzi del distaccamento di Canicattì e c'è pure una autobotte della Protezione civile. Al lavoro anche tecnici ed operai dell'Enel e dell'azienda del gas. Sono stati inceneriti i fili dell'illuminazione, mentre il gas è stato chiuso in via precauzionale.

(Aggiornato alle ore 21,30)