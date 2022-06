Maxi incendio a Monserrato, paura tra i residenti: danneggiati 10 garage

Un maxi incendio ha colpito il quartiere di Monserrato tra Agrigento e Porto Empedocle impegnando per circa 4 ore i vigili del fuoco e gli uomini della forestale che hanno dovuto faticare non poco per riuscire a domare le fiamme.

Il rogo sarebbe stato appiccato in più punti e non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa. Le fiamme sono partite nelle immediate vicinanze di una scuola ormai chiusa da tempo e si sono poi propagate verso case e garage. Dieci box privati sono stati danneggiati mentre un casolare abbandonato è stato annerito dalle fiamme.