Terreni con erba incolta diventano una polveriera, vasto incendio minaccia le abitazioni: panico tra i residenti

Momenti di paura in via Eugenio Montale, ad Aragona, quando un incendio, inizialmente scaturito in aperta campagna, si è rapidamente propagato raggiungendo le abitazioni: le fiamme sono arrivate fino sotto le finestre delle case scatenando il panico tra i residenti della zona che si trova proprio all’ingresso del paese.

Il rogo si è sviluppato su un terreno in cui ci sono sterpaglie ed erba incolta: vegetazione che sarebbe stato opportuno eliminare preventivamente per ridurre il rischio d’incendio.

Sono stati gli stessi residenti, inizialmente, ad adoperarsi con mezzi di fortuna per contrastare le fiamme: hanno usato secchi pieni d’acqua e tubi in gomma collegati ai rubinetti nel tentativo di contenere l’incendio.

Poi l’intervento, risolutivo, dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che, pompe alla mano, hanno rapidamente spento le fiamme che rischiavano di fare danni molto seri.