Incendi senza fine, devastata un’area di 5 ettari: i vigili del fuoco evitano il peggio

A Menfi un grosso incendio in contrada Bonera, divampato per cause ancora in corso di accertamento, ha devastato diversi terreni incolti per un totale di 5 ettari. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belìce ha evitato il peggio. I pompieri, infatti, sono riusciti a domare le fiamme in circa un’ora.

Non si sono registrati, per fortuna, danni a persone, animali o immobili. L’episodio di Menfi è l’ennesimo in provincia di Agrigento. Le alte temperature registrate nei giorni scorsi hanno certamente favorito l’innesco di numerosi focolai in tutto il territorio e i vigili del fuoco sono stati impegnati su più fronti.