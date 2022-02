Incendiano pezzi di cartone e li gettano nel campetto di calcio, danneggiato il manto erboso

Raccolgono dei pezzi di cartone, trovati in un cantiere aperto per la manutenzione di un istituto scolastico, appiccano il fuoco e li gettano all’interno dell’attiguo campetto di calcio in erba sintetica. Un danneggiamento in piena regola quello che è stato messo a segno, lungo il viale Leonardo Sciascia nel quartiere del Villaggio Mosè, da una banda di ragazzini. Il manto erboso sintetico ha, infatti, preso fuoco ed è rimasto leggermente danneggiato.

A mobilitarsi per spegnere il fuoco sono stati alcuni agrigentini presenti in zona. Lungo il viale Leonardo Sciascia è accorsa una pattuglia della sezione Volanti della Questura che ha preso atto del danneggiamento ed ha provato a cercare la banda di scalmanati che aveva creato il danno. Di giovani in giro però non ce n’erano più. Verosimilmente dopo aver messo a segno il raid, sono scappati a gambe levate. I poliziotti, per provare ad identificare gli autori del danneggiamento, hanno verificato la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza. Le telecamere poste a presidio del cantiere non sono però risultate essere in funzione.