Incendio in un magazzino, polizia e vigili del fuoco salvano gli inquilini del palazzo adiacente

Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera all’interno di un magazzino in via Marocco a Licata. Per spegnerlo e mettere in sicurezza la zona, ma soprattutto per evitare conseguenze per le persone che abitano nel palazzo adiacente, è stato necessario l’intervento di alcune pattuglie di polizia coordinate dal vice questore Cesare Castelli che, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno fatto evacuare temporaneamente lo stabile.

Il rogo si sarebbe sviluppato per cause accidentali ma sono comunque in corso accertamenti per stabilirne esattamente l’origine. Tanta paura per le persone che sono state di fatto salvate da polizia e vigili del fuoco e che sono state costrette a rimanere fuori casa per tutto il tempo che si è reso necessario per spegnere completamente l’incendio. Solo allora hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.