Appiccato il fuoco vicino alla ferrovia, distrutto un casello: caccia al piromane

E’ andato completamente distrutto il casello ferroviario, in contrada Madonna dell’Aiuto a Canicattì, a seguito di un incendio divampato durante la notte. Ad intervenire sono stati polizia e vigili del fuoco lungo la linea ferroviaria Licata-Canicattì. Sulla natura dolosa dell’incendio non ci sarebbero dubbi.

Il fuoco è stato appiccato alle sterpaglie che costeggiano la strada e, divorando spazzatura e rovi, è riuscito ad arrivare fino alla strada ferrata dove ha devastato il casello ferroviario in disuso. La linea elettrica, in base a quanto accertato, non è stata per fortuna danneggiata. Linea che al momento risulta comunque disattivata per lavori di manutenzione. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno avviato le indagini per cercare di identificare il piromane.