Discarica in fiamme sotto la cattedrale, i pompieri salvano il boschetto: le immagini

Incendio di rifiuti nel centro storico di Agrigento, provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme, si propagassero alla zona boschiva a valle della cattedrale di San Gerlando.

Incendio minacca ancora il carcere Petrusa

„ Ancora fiamme "minacciose" in contrada Petrusa: paura al carcere Di Lorenzo “



Il rogo, è stato appiccato da ignoti, ad un cumulo di rifiuti abbandonati in via Giardinello, solo il tempestivo intervento dei pompieri del comando provinciale, non ha permesso al fuoco di aggredire uno dei polmoni verdi della città.