Incendio incenerisce discarica, indagini di carabinieri e polizia: nessun dubbio sul dolo

Nessun dubbio sul vasto incendio che ha devastato la discarica di contrada Marcotta a Licata. I carabinieri stanno indagando sulla matrice del rogo che dovrebbe essere comunque dolosa: probabilmente qualcuno ha deciso di "fare pulizia" scegliendo il fuoco come mezzo più rapido per eliminare una grossa quantità di rifiuti.

Per domare le fiamme i vigili del fuoco del locale distaccamento, subito accorsi sul posto, hanno dovuto lavorare per più di un'ora. Successivamente sono arrivate anche le forze dell'ordine, sia carabinieri che polizia, per verificare la presenza di liquido infiammabile ma sulla natura dolosa del rogo ci sarebbero pochi dubbi.