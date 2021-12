Sfiamma uno scaldino e scoppia l'allarme incendio in un appartamento, accorrono più squadre di pompieri

Sfiamma - verosimilmente a causa di un cortocircuito - uno scaldino e in via Romano, nei pressi del Municipio di Agrigento, scoppia l'allarme. S'è temuto il peggio, s'è temuto che scoppiasse un altro incendio all'interno di un appartamento nel centro storico. I vigili del fuoco del comando provinciale, più squadre, sono subito accorse anche perché in un primissimo momento non era nemmeno certo che i proprietari dell'abitazione fossero riusciti a mettersi in salvo.

I pompieri, non appena giunti sul posto, si sono subito assicurati che gli abitanti dello stabile si fossero messi in salvo. Fatto questo accertamento, idranti alla mano hanno subito iniziato a circoscrivere le fiamme che hanno determinato, per fortuna, solo danni limitati. Nessun dubbio che ad innescare le fiamme nello scaldino sia stato un cortocircuito.