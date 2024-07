Vasto incendio in contrada Mosella, in azione canadair

Un vasto incendio di vegetazione incolta, in contrada Mosella, ha impegnato per ore vigili del fuoco e forestale in una complessa operazione di spegnimento.

Per avere la meglio delle fiamme, alimentate dal vento, è stato utilizzato un canadair che ha prelevato l'acqua del mare di San Leone compiendo almeno una decina di viaggi e incuriosendo i bagnanti.