Incendio di sterpaglie raggiunge il centro di raccolta rifiuti: danni ingenti e indagini in corso

Il centro comunale di raccolta rifiuti in contrada Bugiades, a Licata, è stato pesantemente danneggiato da un vasto incendio che si è inizialmente sviluppato in un terreno incolto. A prendere fuoco sono state le sterpaglie ma poi il rogo si è rapidamente esteso raggiungendo e colpendo la struttura.

A cercare di limitare i danni, che sono comunque ingenti, sono stati i vigili del fuoco immediatamente intervenuti sul posto insieme alla Protezione civile e agli uomini appartenenti ad alcune associazioni che hanno contribuito per spegnere nel più breve tempo possibile il rogo. Un incendio su cui adesso si sta indagando per capirne le cause.

La struttura conteneva un grosso quantitativo di rifiuti stoccati che attendevano di essere trasferiti altrove. Le fiamme erano molto alte e visibili a diversi di chilometri di distanza.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri. L’ammontare esatto dei danni provocati dall’incendio è in corso di quantificazione.